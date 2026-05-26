Un calciatore del Carpi ha esordito in panchina nella massima serie di Serie C con il Parma. Nel frattempo, nel settore sportivo del Carpi, il direttore sportivo ha avuto il primo incontro ufficiale con la Reggiana per discutere del futuro tecnico della squadra. La settimana in corso sarà decisiva per le decisioni riguardanti la gestione e la composizione dello staff tecnico del club.

CARPI La settimana che definirà il futuro assetto tecnico del Carpi si è aperta col primo contatto ufficiale fra Marco Bernardi e la Reggiana. Il ds biancorosso, sotto contratto fino al 2027, è stato sondato per una disponibilità da parte di Doriano Tosi, nuovo direttore tecnico granata nel corso che il patron Roman Amadei ha affidato al neo dg Ivano Vacondio. Un contatto per ora solo telefonico, ma di certo nelle prossime 24 ore Bernardi vedrà la Reggiana, dopo aver informato il patron Lazzaretti: un passo che sa di svolta, perché se la notizia di Bernardi nel mirino della Reggiana è iniziata a circolare, come anticipato dal Carlino, già da duna decina di giorni, fino a ieri non c’era stato ancora nessun passo ufficiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C, esordio in panchina nella massima serie per il carpigiano Mazzocchi con il Parma. Carpi, primo contatto fra il ds Bernardi e la Reggiana

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