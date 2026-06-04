serie a la lazio rischia nuovamente il blocco del mercato con altre tre squadre

La Lazio rischia di essere nuovamente esclusa dal mercato dei trasferimenti, come altre tre squadre di Serie A. La società potrebbe ricevere una penalizzazione legata a violazioni delle norme finanziarie. La decisione viene presa dall’autorità competente e potrebbe comportare restrizioni sulle operazioni di acquisto e vendita dei giocatori. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di controlli e verifiche sulle regole di stabilità finanziaria delle società calcistiche.

La Lazio potrebbe trovarsi nuovamente ad affrontare limitazioni sul mercato dei trasferimenti. Il club biancoceleste sarebbe infatti tra le società sotto osservazione per il rispetto del parametro del costo del lavoro allargato (Cla), uno degli indicatori utilizzati dalla Figc per monitorare la sostenibilità economico-finanziaria dei club professionistici. Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione riguarda anche altre società come Monza, Venezia e Sassuolo. La verifica è legata ai dati economici aggiornati al 31 marzo 2026 e utilizzati per stabilire la possibilità di operare liberamente nella sessione estiva di calciomercato. Costo del lavoro allargato, soglia più stringente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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