Entro l’1 giugno si deciderà il blocco degli acquisti per i club di Serie A, influenzando le strategie di mercato. Il calciomercato estivo, ancora non aperto, rischia di essere condizionato da questa decisione. Le squadre sono in attesa di indicazioni ufficiali che potrebbero limitare le operazioni di mercato. La data rappresenta un punto di svolta per le trattative e le eventuali modifiche ai piani già stabiliti.

Il calciomercato estivo non è ancora iniziato, ma per i club di Serie A c’è già una data che può influenzare in modo decisivo le strategie della prossima stagione. Entro il 1° giugno le società dovranno infatti presentare alla FIGC una serie di documenti economico-finanziari che serviranno a verificare il rispetto dei nuovi parametri introdotti dal calcio italiano. Tra questi assume un ruolo centrale l’indicatore del Costo del Lavoro Allargato (CLA), il nuovo parametro che ha sostituito il tradizionale indice di liquidità e che può determinare limitazioni importanti sul mercato in entrata. La scadenza originaria è fissata al 31 maggio, ma poiché quest’anno cade di domenica il termine slitta automaticamente al 1° giugno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Serie A, entro l’1 giugno si decide il mercato: chi rischia il blocco degli acquisti

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