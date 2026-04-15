Blocco trasporti in Sicilia | l’arancia rossa rischia il mercato
In Sicilia, uno sciopero degli autotrasportatori sta bloccando i trasporti di arance rosse IGP. Il Consorzio che tutela il prodotto avverte che questa situazione potrebbe compromettere la distribuzione dell’arancia rossa nel resto d’Italia. La protesta sta creando difficoltà nel trasferimento dei frutti dalla regione alle altre aree del paese. La sospensione delle attività di trasporto riguarda un settore chiave per la commercializzazione di questo prodotto.
Il Consorzio dell’arancia rossa di Sicilia IGP segnala un pericolo imminente per la distribuzione del prodotto verso il resto d'Italia a causa dello sciopero degli autotrasportatori in Sicilia. Il blocco dei trasporti minaccia di compromettere la fase conclusiva della raccolta e di favorire l'ingresso di agrumi provenienti dall'estero o da altre regioni italiane nei punti vendita della grande distribuzione. La minaccia alla stabilità economica di una filiera in crescita Il settore agrumicolo sic .🔗 Leggi su Ameve.eu
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