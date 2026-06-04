Per la stagione 2026-2027 di Serie A sono stati stabiliti alcuni criteri per il calendario. Non ci saranno derby alla prima e all’ultima giornata né durante i turni infrasettimanali feriali. È confermata l’asimmetria tra il calendario di andata e quello di ritorno. Sono previsti due turni infrasettimanali.

Niente derby alla prima e all’ultima giornata di campionato, né nei turni infrasettimanali feriali. Confermata inoltre l’asimmetria tra il calendario di andata e quello di ritorno e previsione di soli due turni infrasettimanali. Sono alcuni dei criteri stabiliti dalla Lega Serie A per la composizione del calendario del campionato 2026-2027, che sarà presentato domani pomeriggio a Parma. Le soste e i turni infrasettimanali Una delle novità principali riguarda il calendario delle nazionali. Le finestre Fifa di settembre e ottobre saranno accorpate in un’unica sosta, con quattro date dedicate agli impegni internazionali. Il campionato si fermerà quindi tra domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Serie A 2026-2027, ecco i criteri del calendario: niente derby alla prima, all’ultima e nei turni infrasettimanali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AP Job Calendar 2026 | APPSC All Posts Qualifications in Telugu | AP Job Calendar 2026 Full Details

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Serie A, ecco date e criteri per la compilazione del calendario 2026/2027

Nasce la Serie A 2026/2027: ecco tutti i criteri del nuovo calendarioDomani si terrà il sorteggio del nuovo calendario della Serie A 2026/2027, che prevede l’ingresso di 20 squadre.

Temi più discussi: Calendario Serie A 2026-27: quando e dove vedere il sorteggio; Cosa dice il regolamento sui ripescaggi in serie D, visto che l’Ars et Labor un po’ ci spera; Serie C su Sky, la guida al ritorno della finale playoff; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026.

CRITERI COMPILAZIONE DEL CALENDARIO DI SERIE A 2026/2027 ASIMMETRIA: La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. 8 GIORNATE: Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata x.com

Serie A, ecco date e criteri per la compilazione del calendario 2026/2027Centinaia di indicazioni e alcuni criteri base, come il nuovo calendario internazionale imposto dalla Fifa: ecco come nasce il calendario del campionato di Serie A 2026/2027. panorama.it

Calendario Serie A 2026/2027, svelati tutti i criteri: l'asimmetria, i derby e le finestre FifaDomani, venerdì 5 giugno, verrà presentata al Teatro Regio di Parma la nuova stagione della massima serie: tante le novità in vista. Ecco i dettagli ... corrieredellosport.it

Thread di Notizie e Conflitti Attivi 3 Giugno 2026 reddit