Presentazione del romanzo Cesira Ciò che non è dato sapere di Sergio Fontana
Il romanzo “Cesira. Ciò che non è dato sapere” ripercorre la vita di Cesira Menchetti, nata nel 1878 in un casale della Val di Chiana. La narrazione si sposta poi tra le terre della Murgia pugliese, Napoli e Berlino durante la Belle Époque. La presentazione del libro ha avuto luogo in un luogo pubblico, con la presenza dell’autore che ha illustrato i principali passaggi della sua opera.
La vita straordinaria di Cesira Menchetti doveva essere raccontata. Il romanzo ci trasporta dai casali della Val di Chiana, dove Cesira nacque nel 1878, alle terre aspre della Murgia pugliese, passando per Napoli e Berlino ai tempi della Belle Époque. L’Italia contadina tra la fine dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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