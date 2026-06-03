Presentazione del romanzo Cesira Ciò che non è dato sapere di Sergio Fontana

Notizia in breve

Il romanzo “Cesira. Ciò che non è dato sapere” ripercorre la vita di Cesira Menchetti, nata nel 1878 in un casale della Val di Chiana. La narrazione si sposta poi tra le terre della Murgia pugliese, Napoli e Berlino durante la Belle Époque. La presentazione del libro ha avuto luogo in un luogo pubblico, con la presenza dell’autore che ha illustrato i principali passaggi della sua opera.