Negli ultimi giorni nel territorio comunale del Chianti fiorentino sono stati individuati tre casi di incendi di rifiuti, tutti riconducibili a pratiche illecite. I Carabinieri forestali di San Casciano in Val di Pesa hanno condotto le indagini e identificato le zone interessate dagli episodi. Le autorità continuano a monitorare la situazione per contrastare il fenomeno.

Tre episodi distinti di combustione illecita di rifiuti, avvenuti in pochi giorni nello stesso territorio comunale, sono stati accertati dai Carabinieri forestali di San Casciano in Val di Pesa. Le operazioni, condotte dal nucleo locale, hanno portato all’individuazione dei responsabili e alla loro segnalazione all’autorità giudiziaria. Il primo intervento è scattato in via di Pergolato, dove i militari hanno individuato una densa colonna di fumo proveniente da un’area recintata. Il sopralluogo ha permesso di accertare la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti, all’interno del quale un uomo stava bruciando materiali eterogenei: rottami ferrosi, cavi elettrici con guaina, plastiche di vario tipo, tubi in PVC e imballaggi in multimateriale, potenzialmente contaminati da residui chimici. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Roghi di rifiuti nel Chianti fiorentino, tre casi scoperti in pochi giorni

Articoli correlati

Rifiuti abbandonati tra scarpate, piazzole e aree verdi, 7 i casi scoperti in appena due mesi dai ForestaliANCONA - Nei primi due mesi del 2026, in provincia di Ancona sono stati accertati 7 casi di gestione illecita e abbandono di rifiuti in aree non...

Il sindaco di Castiglion Fiorentino: "14 morti in pochi giorni. Media anomala, ci sono più cause"«Non ho lanciato l’allarme sociale, ho semplicemente manifestato il mio cordoglio», e «da quando ho rivolto le condoglianze a queste 14 famiglie che...

Una selezione di notizie su Roghi di rifiuti nel Chianti fiorentino...

Temi più discussi: Terra dei Fuochi, tre arresti per roghi di rifiuti; Roghi nella Terra dei Fuochi, quattro arresti a Giugliano: decisivo il monitoraggio della control room; Roghi di rifiuti nel Catanzarese: droni incastrano i responsabili; Giugliano, roghi di rifiuti: tre arresti, decisivo monitoraggio della control room.

Viaggio nel campo nomadi a Poggioreale tra roghi, degrado e sguardi curiosi dei bambiniNel corso del servizio straordinario, effettuato dai militari della compagnia Napoli Poggioreale guidati dal capitano Tiziano Laganà, sono stati sequestrati 21 veicoli tra auto e furgoni risultati pri ... internapoli.it

Giugliano, la control room fa arrestare tre pirati dei roghi di rifiutiIn tre giorni tre persone arrestate dai carabinieri per aver appiccato roghi tossici a Giugliano grazie al supporto della Control room, sempre più centrale nelle attività ... ilmattino.it

**SICUREZZA: Rifiuti e roghi illegali, scatta il sequestro per un’attività commerciale** A seguito di un’attività di controllo del territorio, i militari della Guardia Costiera di Palermo, unitamente al personale dell’A.R.P.A. Palermo, hanno effettuato un controllo di pol - facebook.com facebook