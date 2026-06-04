Sergio Bonelli Editore ha annunciato una nuova edizione del volume “Apocalisse” di Alfredo Castelli e Corrado Roi. La pubblicazione riunisce i due artisti, noti rispettivamente come sceneggiatore e illustratore, per una ristampa del volume. La presentazione segue l’uscita di numerose ristampe di opere di entrambi. Non sono stati comunicati dettagli sulla data di uscita o sulle eventuali novità contenute nella nuova edizione.

Nuova edizione dell’ormai celebre volume evento, un’occasione unica per vedere al lavoro insieme una coppia di straordinari artisti del fumetto: Alfredo Castelli e Corrado Roi. Alfredo Castelli ha scritto, per la prima volta al mondo, la fedele trasposizione a fumetti dell’ultimo e più visionario libro del Nuovo Testamento: l’Apocalisse di Giovanni.Un racconto visionario che ha trovato, attraverso le matite di Corrado Roi, la sua rappresentazione più efficace e stupefacente. Il volume arriverà in libreria e fumetteria a partire dal 19 giugno. L’introduzione e la postfazione sono firmate dallo stesso Castelli e la copertina è opera da Corrado Roi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta la nuova edizione di “APOCALISSE” di Alfredo Castelli e Corrado Roi

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