Sergio Bonelli Editore ha pubblicato una nuova edizione di PASOLINI, un’opera di Davide Toffolo dedicata all’intellettuale del Novecento. La presentazione si è tenuta in una sede di editoria, con la presenza di alcuni rappresentanti dell’azienda e del fumettista. La copertina e il contenuto sono stati illustrati ai presenti, senza ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione o sui contenuti specifici dell’edizione.

Sergio Bonelli Editore celebra l’indimenticato intellettuale novecentesco Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a cinquant’anni alla scomparsa riportando in libreriae in fumetteria un volume che è un racconto su una figura emblematica della cultura italiana e sulla relazione tra la parola di Pasolini e la sua contemporaneità. Essendo stato uno dei primi volumi a segnare la via italiana alla graphic novel, a venticinqueanni dalla prima edizione, PASOLINI è ormai considerato un classico del fumetto, portato in scena in un dialogo vivo con l’autore, il fumettista-cantautore Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. La postfazione, intitolata Davide Toffolo e il lungo viaggio con Pasolini, è firmata da Paola Bristot. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta la nuova edizione di PASOLINI di Davide Toffolo

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