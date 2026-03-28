Sergio Bonelli Editore presenta TEX MONTALES -TERZA EDIZIONE

Il 3 aprile arriva in libreria e fumetteria il volume TEX. MONTALES, alla sua terza edizione, pubblicato da Sergio Bonelli Editore. La raccolta include tre storie scritte dalla coppia storica composta da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, protagoniste dell'Aquila della Notte. Il volume è considerato un punto di riferimento per gli appassionati del personaggio e del genere western.

Arriva in libreria e fumetteria il 3 aprile TEX. MONTALES, volume cult per tutti gli amanti di Aquila della Notte, che raccoglie tre storie firmate dalla leggendaria coppia Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Montales è uno dei personaggi più noti dell’universo di Tex Willer. Ex fuorilegge messicano, compagno di scorribande di Tex, insieme hanno sconfitto la dittatura. Diventato poi governatore, nonostante gli impegni politici e di governo, in lui continua a covare il fuoco dell’avventuriero! Nella terza edizione di questo volume sono raccolte le prime avventure che vedono insieme Tex e Montales, fin dal loro movimentato incontro durante la rivoluzione messicana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta TEX. MONTALES -TERZA EDIZIONE Articoli correlati Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. I RIBELLI DI CUBA”Dalla collana dei Texoni arriva in libreria e fumetteria dal 24 febbraio un altro capolavoro dedicato al Ranger: TEX – I RIBELLI DI CUBA, il gioiello... Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. LA CAVALCATA DEL DESTINO”Disponibile in una nuova edizione, torna in libreria e fumetteria dal 20 marzo TEX. Una selezione di notizie su Sergio Bonelli Editore Temi più discussi: Le Strisce di Zagor 57; Bonelli: i fumetti in uscita questa settimana (23 – 29 marzo 2026); Boselli, Ghion e Gualandris al Bonelli Store; Sergio Bonelli Editore presenta: Lilith 03. Il Re delle Scimmie di Luca Enoch. Vasco Rossi a fumetti con Sergio Bonelli EditoreDopo il successo della collaborazione su Dylan Dog, Sergio Bonelli Editore torna a lavorare accanto a uno degli artisti italiani più amati di sempre: Vasco Rossi! Arriverà in libreria e fumetteria, a ... temponews.it Bonelli presenta il fumetto in 3 volumi Vasco. Una favola lunga una vitaIl progetto si articola in tre volumi a colori, ciascuno di cento pagine, che ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso una narrazione a fumetti intensa, evocativa e profondamente umana. comicus.it NUOVE USCITE Sergio Bonelli editore #novitàfumetti #nuoveuscite #fumetteria #fumetti #comicshop #manga #anime #otaku #marvel #dccomics #supereroi #fumetteriasavona #SavonaGeek #Savona #savonacomics - facebook.com facebook