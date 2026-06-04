Serata speciale | benessere in un battito d' occhio

Il 10 giugno alle 21 si terrà una serata dedicata al benessere attraverso l’osservazione degli occhi. L’evento affronterà come alimentazione, floriterapia e analisi dell’iride possano aiutare a comprendere lo stato di salute, energia e bellezza di una persona. La serata è rivolta a chi desidera scoprire metodi naturali per migliorare il proprio equilibrio fisico e mentale. Non sono previsti interventi di figure pubbliche o professionisti noti.

Benessere in un Battito d’Occhio – 10 Giugno, ore 21: «Cosa raccontano i nostri occhi della nostra salute, della nostra energia e della nostra bellezza? Una serata dedicata a chi desidera scoprire come alimentazione, floriterapia e iride possano guidarci verso un benessere più profondo e naturale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Un battito per la vita": al Teatro Mentore una serata in memoria di Gabriele Nuzzolo

Calciomercato, Zaniolo osservato speciale del Milan: e occhio a Karetsas e AlajbegovicNel calciomercato, il Milan ha messo nel mirino il centrocampista Zaniolo, che potrebbe essere protagonista della prossima sfida contro l'Udinese.

Argomenti più discussi: Notte Celeste 2026: la notte bianca delle terme; Sapori, Parole e Suoni dal Mondo: a Trieste una serata speciale per celebrare l’incontro tra culture; 10 anni di Progetto Itaca Lecce ODV: una serata celebrativa tra comunità, cultura e benessere; 15 hotel romantici in Italia tra Spa, privacy, eleganza e paesaggi da sogno dove ritrovare l'intesa di coppia.

Serata speciale: benessere in un battito d'occhioBenessere in un Battito d’Occhio – 10 Giugno, ore 21: Cosa raccontano i nostri occhi della nostra salute, della nostra energia e della nostra bellezza? Una serata dedicata a chi desidera scoprire com ... padovaoggi.it