Un battito per la vita | al Teatro Mentore una serata in memoria di Gabriele Nuzzolo

Il Comitato Croce Rossa Italiana- Comitato di Forlì organizza l'evento benefico “Un battito per la vita” che si terrà venerdì 27 marzo alle 21 al Teatro Mentore di Santa Sofia e dedicata alla memoria del volontario Gabriele Nuzzolo, scomparso la scorsa estate in un tragico incidente. “L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Santa Sofia e dell’Associazione “Fare del bene” ha come obiettivo la divulgazione dell’importanza dell’uso del defibrillatore e la formazione sulla gestione delle emergenze cardiache e primo soccorso, strumenti fondamentali per salvare vite umane”, spiegano dalla Croce Rossa. “La serata sarà dedicata con profondo affetto alla memoria di Gabriele Nuzzolo, volontario del nostro Comitato, la cui passione e dedizione restano per tutti noi un esempio da imitare”, viene rimarcato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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