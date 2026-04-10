Calciomercato Zaniolo osservato speciale del Milan | e occhio a Karetsas e Alajbegovic

Nel calciomercato, il Milan ha messo nel mirino il centrocampista Zaniolo, che potrebbe essere protagonista della prossima sfida contro l'Udinese. Accanto a lui, vengono monitorati anche i giocatori Karetsas e Alajbegovic, entrambi nel giro delle trattative di mercato dei rossoneri. La società sta valutando le possibili mosse per rafforzare la rosa in vista della fine della sessione di trasferimenti.

Calciomercato Milan, il Diavolo potrebbe prestare molta attenzione alla prestazione di Zaniolo domani contro l'Udinese. 'Tuttosport' parla di un interesse dei rossoneri verso l'attaccante italiano che piacerebbe anche ad Allegri suo vecchio estimatore. L'Udinese dovrebbe presto riscattarlo per 10 milioni dal Galatasaray e il Diavolo potrebbe pensarci, specialmente se dovesse giocare ancora con il 3-5-2. A prescindere dal modulo la dirigenza dovrebbe chiudere almeno 5-6 colpi, scrive il quotidiano. In caso di 4-3-3 occhio ovviamente a tutti gli esterni sondati o accostati in passato al Milan: come scrive 'Tuttosport' il Diavolo sarebbe molto interessato a Kerim Alajbegovic classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Zaniolo osservato speciale del Milan: e occhio a Karetsas e Alajbegovic Milan, quanto hai perso con Tonali. Assalto a Karetsas. La decisione su Castro. Alajbegovic: la veritàMilan, continua il momento di pausa per i rossoneri con le partite delle varie nazionali che si stanno giocando in questi giorni. Calciomercato Juve LIVE: Attao osservato speciale, pronto il contratto per Bogadi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il...