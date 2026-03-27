Discoteca abusiva travestita da bar Sequestrato noto locale Venduti biglietti oltre la capienza

La Polizia di Stato ha sequestrato un locale che funzionava come discoteca abusiva, mascherata da bar, nella provincia di Frosinone. Durante i controlli sono stati rilevati biglietti venduti oltre la capienza consentita e violazioni alle normative di sicurezza. L'operazione si inserisce in una più ampia azione di tutela della sicurezza nei locali di intrattenimento nella zona.

Prosegue la stretta della Polizia di Stato sulla sicurezza dei locali di intrattenimento nella provincia di Frosinone. L'ultima operazione, condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura in sinergia con il Commissariato di Cassino, ha portato alla chiusura forzata di un noto esercizio pubblico situato nel comune di Ausonia. L'intervento decisivo risale allo scorso 13 marzo, quando gli agenti hanno effettuato un controllo mirato all'interno del locale. Le indagini avevano infatti rivelato che la struttura stava organizzando l'ennesimo evento di pubblico spettacolo (nello specifico, l'esibizione musicale di una nota band), ampiamente pubblicizzato con tanto di prevendita dei biglietti su un circuito online. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Discoteca abusiva travestita da bar. Sequestrato noto locale. Venduti biglietti oltre la capienza Articoli correlati Discoteca "abusiva" e uscite d'emergenza ostruite: sequestrato locale a San LorenzoUscite di emergenza ostruite, impianti elettrici fatiscenti e discoteca “abusiva”. Napoli, blitz nel noto club: oltre il doppio della capienza. Chiusa discoteca sul lungomareBlitz di Carabinieri e Polizia Municipale in un noto club sul lungomare di Napoli, attività sequestrata.