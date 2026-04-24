Gruppo d’Intervento Giuridico sulla strage di lupi | Non solo avvelenamenti anche esaltazione del bracconaggio sui social

Il Gruppo d’Intervento Giuridico ha presentato nuove denunce alla procura di Sulmona relative ai recenti avvelenamenti di lupi nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Oltre ai casi di avvelenamento, l’associazione segnala che sui social si trovano post che incoraggiano il bracconaggio e la caccia illegale nei confronti dei predatori. Le analisi sui campioni prelevati hanno confermato la presenza di sostanze tossiche.

Nuove denunce alla procura di Sulmona da parte dell'associazione ecologica Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) dopo i numerosi avvelenamentidi lupi segnalati nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise:I gravissimi casi di avvelenamento (i primi risultati delle analisi svolte indicherebbero.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Lupi, Carabinieri forestali: "Tante segnalazioni in regione, ma anche casi di bracconaggio e avvelenamenti"“Riceviamo moltissime segnalazioni di lupi e abbiamo anche avuto diversi casi di bracconaggio e di avvelenamento”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Che aria tira in Italia.; Alfedena, Il Gruppo di Intervento Giuridico denuncia gli avvelenamenti di Lupi in Abruzzo e l’esaltazione del bracconaggio; La cattiva gestione degli alberi nei centri urbani.; Caccia libera in tutta la Sardegna? Un favore alle lobby. Denuncia per strage del Gruppo di intervento giuridicoIl devastante incendio che domenica 27 luglio ha distrutto il litorale di Punta Molentis (Villasimius) non solo ha massacrato un autentico gioiello ambientale del Mediterraneo, ma ha anche rischiato ... rainews.it Staggia Senese: la svolta. Rifacimento marciapiedi ma i nove tigli sono salviLo annuncia In una nota il GrIg, Gruppo d’Intervento giuridico, che aveva inoltrato un’istanza di accesso civico coinvolgendo vari enti a più livelli . I nove tigli continueranno a vivere a Staggia ... lanazione.it Nel dibattito sono emerse posizioni differenti anche sul piano giuridico tra chi ha sostenuto la legittimità dell’intervento richiamando esigenze di sicurezza e chi ha fornito ricostruzioni alternative sulla titolarità del bene - facebook.com facebook