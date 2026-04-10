Caserta raid contro il bracconaggio | 200 volatili sequestrati

La Polizia Provinciale di Caserta ha condotto un'operazione a Orta di Atella, sequestrando più di 200 uccelli in una residenza privata. L’intervento si è concentrato su un’attività di bracconaggio e commercio illegale di fauna selvatica, che si svolgeva nel territorio. L’operazione ha portato al fermo di alcune persone coinvolte e al sequestro degli animali trovati.

Un’operazione della Polizia Provinciale di Caserta ha messo in luce un illegale commercio di fauna selvatica nel territorio di Orta di Atella, portando al sequestro di oltre 200 esemplari di volatili in una residenza privata. L’intervento, che ha coinvolto le guardie zoofile venatorie della LIPU Campania sotto la coordinazione di Giuseppe Salzano, ha permesso di individuare una donna incensurata, ora denunciata alla Procura della presso il Tribunale di Aversa Napoli Nord per maltrattamento animale e detenzione non autorizzata di specie protette. Il bilancio del controllo: tra specie protette e criticità igieniche. Durante la perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto diverse gabbie contenenti una vasta quantità di uccelli, tra cui spiccano numerosi cardellini, una specie tutelata dalle normative vigenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta, raid contro il bracconaggio: 200 volatili sequestrati Attacco Israele contro il Libano, oltre 200 morti dopo i devastanti raidContinuano gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, dopo i devastanti raid che hanno ucciso oltre 200 persone ferendone più di 800. Orta di Atella, la Polizia Provinciale sequestra oltre 200 volatili detenuti illegalmente: denunciata una donnaTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Provinciale di Caserta ha condotto un’operazione nel territorio di Orta di Atella che ha portato al sequestro di... Temi più discussi: Bombe nell’agro aversano, la pista si allarga. Si cercano i mandanti del raid alla cornetteria; Aversa, 3 raid in una notte: è allarme escalation; DAL MONDO - Forze Israele: stop operazioni contro Teheran, avanti in Libano contro Hezbollah. Elisabetta II e la passione per canto, quella volta in cui si esibì sulle note di 'Dancing Queen' degli Abba; Aversa, furto notturno in un bar di Via Fermi: bottino da migliaia di euro. Blitz contro il clan dei Casalesi a Caserta, scattano 23 arrestiI reati contestati vanno dall’associazione mafiosa, all’estorsione e al riciclaggio. In campo anche le unità Cinofile per la ricerca di droga e armi ... internapoli.it Camorra, blitz contro il clan Zagaria: 23 arresti e sequestri per 40 milioniGratteri: Clan Zagaria camorra di serie A, hanno infettato l'Italia - La famiglia Zagaria resta una camorra di serie A, con tutti i reati tipici e classici ... pupia.tv Rita Salzillo, 24 anni di Caserta, è a Savona per il suo secondo mese di formazione: "Onorata di essere qui. Ho coniugato teoria e pratica grazie alle esperienze che ho vissuto a contatto con i cittadini" - facebook.com facebook