Sequestra la moglie e le taglia capelli e sopracciglia | uomo arrestato ad Alghero

Un uomo è stato arrestato ad Alghero dopo aver sequestrato la moglie in casa. La donna è stata imbavagliata, con i polsi legati, e successivamente aggredita, subendo anche il taglio di capelli e sopracciglia. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazioni e ha fermato l’uomo. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. L’indagine è in corso.

Sequestrata in casa, imbavagliata e con i polsi legati, poi è stata aggredita e ha subito il taglio di capelli e sopracciglia. È successo a una donna ad Alghero, in provincia di Sassari, il cui marito è stato arrestato dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Sassari, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L’intervento delle forze dell’ordine nella tarda sera dell’1 giugno è scattato dopo una chiamata al 112 dei vicini che, allarmati dalle urla disperate di una donna, hanno segnalato una violenta lite domestica. Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione nel quartiere Sant’Agostino-Mercede, l’uomo, di circa 50 anni, ha minimizzato l’accaduto parlando di una semplice discussione con la moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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