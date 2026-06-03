Un uomo è stato arrestato ad Alghero dopo aver aggredito la moglie. La donna è stata imbavagliata, rasa capelli e sopracciglia durante l'episodio. La vittima è riuscita a scappare approfittando di una distrazione dell’uomo e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato l’uomo. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale.

Avrebbe sequestrato la moglie in casa, legandole i polsi, imbavagliandola e aggredendola fino a rasarle capelli e sopracciglia. Con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona un uomo è stato arrestato dai carabinieri ad Alghero. L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato l'accaduto parlando di un semplice alterco con la coniuge. I successivi accertamenti hanno però portato alla ricostruzione di un quadro ben più grave. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Alghero, aggredisce la moglie, la imbavaglia e le rasa capelli e sopracciglia: arrestato

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