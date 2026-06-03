Un uomo è stato arrestato dopo aver sequestrato la moglie, chiudendola a chiave in una stanza e immobilizzandola con corde e un bavaglio. Secondo i carabinieri, l’episodio si è verificato ad Alghero, dove l’uomo ha anche rasato i capelli e le sopracciglia della donna. La donna è stata trovata in condizioni di immobilizzazione e senza libertà di movimento. Le forze dell’ordine hanno intervenuto e hanno arrestato l’uomo.

Un uomo è stato arrestato ad Alghero (Sassari) con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, parlando di un semplice alterco. Ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave: secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione, la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia; poi sarebbe stata colpita più volte al volto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Alghero, sequestra la moglie e le rasa capelli e sopracciglia: arrestato

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