La quinta edizione del Festival dei Sentieri Agrourbani si svolgerà domenica a Modigliana. L’evento propone un progetto che invita i partecipanti a esplorare il territorio, ascoltarlo e contribuire alla creazione di nuove narrazioni collettive. La manifestazione si ripropone come un’occasione di confronto e partecipazione per coinvolgere la comunità locale.

La 5ª edizione del ‘ Festival dei Sentieri Agrourbani ’ a Modigliana torna domenica con un progetto che guarda al territorio come spazio di esplorazione, ascolto e costruzione collettiva di nuove narrazioni territoriali. Si esploreranno i sentieri Cai 572A e 572, guidati dall’ Atlante Narrato del ‘ Sentiero del Cantico ’, 11 km tra boschi, concerti, degustazioni, installazioni artistiche e spazi di incontro diffusi. Campo base sarà il Convento dei Frati Cappuccini (nella foto), fondato nel 1561 sul Monte Castellano (dove si trovava il Castrum Mutilum Romano) oggi di proprietà dell’Accademia degli Incamminati, e ci saranno picnic, mercatini, laboratori e letture per i bambini, concerti, cinema nel bosco, attività olistiche e momenti dedicati alla scoperta del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sentieri Agrourbani, la 5ª edizione del festival

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