Niyomukiza e Gemetto firmano la 5ª edizione della Innovation Run 2026

La quinta edizione di Innovation Run si è svolta domenica 19 aprile, con partenza dal Kilometro Rosso a Bergamo. La manifestazione podistica, ormai consolidata nel calendario nazionale, ha visto la partecipazione di numerosi atleti. Niyomukiza e Gemetto sono stati tra i firmatari dell'organizzazione di questa edizione. La corsa si è svolta lungo un percorso cittadino con vari partecipanti che hanno preso parte alla gara.

Bergamo. È partita nella mattina di domenica 19 aprile dal Kilometro Rosso la quinta edizione di Innovation Run, la manifestazione podistica che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti più interessanti del panorama running nazionale. Dopo le precipitazioni delle prime ore della giornata, la pioggia ha lasciato spazio a una fase di stabilità che ha accompagnato la partenza della gara. Le condizioni meteo, caratterizzate da cielo coperto e aria particolarmente umida, hanno inciso leggermente sulle prestazioni più elevate, pur garantendo temperature favorevoli e lontane dal rischio di caldo eccessivo. Con oltre 800 partecipanti al...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Torna a Milano lo Spettacolo della Salute 2026 con la sua 5ª edizioneMilano si prepara ad accogliere la quinta edizione de “Lo Spettacolo della Salute”, il format che unisce scienza, sport, psicologia e alimentazione... Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri la 5ª edizione della manifestazione Libera LubumSabato 7 Marzo dalle 15:00 alle 19:00 e domenica 8 dalle 10:00 alle 19:00 la biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino ospiterà la 5°...