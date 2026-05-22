Trezzano celebra Maradona | al via la 5ª edizione del memorial tra sport e solidarietà
A Trezzano sul Naviglio si svolge la quinta edizione del memorial dedicato a Diego Armando Maradona, un torneo riservato alle categorie giovanili che si terrà nel fine settimana presso il centro sportivo locale. L'evento si svolge sabato 23 e domenica 24 maggio e coinvolge diverse squadre delle categorie giovanili, con partite che si svolgono nel rispetto del calendario stabilito presso lo Sport Training Center della squadra locale. La manifestazione unisce sport e solidarietà in un clima di festa e partecipazione.
Trezzano sul Naviglio (Milano), 22 maggio 2026 – Al via la 5ª edizione del memorial “Diego Armando Maradona”, torneo riservato alle categorie giovanili in programma sabato 23 e domenica 24 maggio presso lo Sport Training Center della Real Trezzano, a Trezzano sul Naviglio. L’evento è organizzato da Milano Azzurra in collaborazione con la Real Trezzano, con l’obiettivo di celebrare il legame ancora fortissimo tra Diego Armando Maradona e i più giovani. Confermata anche quest’anno la presenza di una parte dei cimeli del Museo Maradona della famiglia Vignati, da sempre parte integrante delle iniziative promosse da Milano Azzurra. Attività benefica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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