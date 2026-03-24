bando per il diritto allo studio fino a 500 euro per ogni famiglia

Una boccata d’ossigeno per le famiglie in difficoltà economica alle prese con i costi dei servizi scolastici. È questo l’obiettivo del bando "Io studio" promosso dal ministero dell’istruzione e del merito per l’anno scolastico 2025-2026, con le iscrizioni che resteranno aperte fino alle 18 del 17 aprile. Il contributo è rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori come sostegno al diritto allo studio, ossia a contribuzione delle spese per libri, trasporti e attività culturali. Possono presentare domanda le famiglie degli studenti residenti a Pietrasanta, iscritti per l’anno scolastico 2025-2026 a istituti superiori statali o paritari, con Isee 2026 non superiore a 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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