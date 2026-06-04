Senerchia–Oliveto Citra | strada chiusa fino al 26 giugno per lavori in località Sorbo
La strada Senerchia–Oliveto Citra, nel tratto di località Sorbo, è stata chiusa fino al 26 giugno per lavori. La decisione è stata presa con Ordinanza n. 8 del 4 giugno 2026. La chiusura riguarda esclusivamente il tratto interessato dai lavori, senza altri dettagli sulla durata complessiva o alternative di percorso. La strada rimarrà chiusa per l’intera durata dell’intervento programmato.
Avellino, 4 giugno 2026 - Con Ordinanza n. 8 del 4 giugno 2026, è stata disposta la chiusura temporanea della strada Senerchia–Oliveto Citra nel tratto ricadente in località Sorbo. Il provvedimento, immediatamente operativo, resterà in vigore fino al 26 giugno 2026 e prevede il divieto assoluto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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