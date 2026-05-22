Via Cisanello lavori urgenti sulla rete del gas | strada chiusa fino al 5 giugno

Da lunedì 25 maggio a venerdì 5 giugno, un tratto di via Cisanello, all’intersezione con via Luschi e via Gioberti, sarà chiuso al traffico. La chiusura è dovuta a lavori urgenti di sostituzione di una tubazione della rete del gas-metano, realizzati da Toscana Energia. La strada resterà interdetta alla circolazione durante questo periodo, per permettere l’esecuzione degli interventi necessari. Le deviazioni saranno segnalate lungo il percorso interessato.

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