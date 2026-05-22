Via Cisanello lavori urgenti sulla rete del gas | strada chiusa fino al 5 giugno
Da lunedì 25 maggio a venerdì 5 giugno, un tratto di via Cisanello, all’intersezione con via Luschi e via Gioberti, sarà chiuso al traffico. La chiusura è dovuta a lavori urgenti di sostituzione di una tubazione della rete del gas-metano, realizzati da Toscana Energia. La strada resterà interdetta alla circolazione durante questo periodo, per permettere l’esecuzione degli interventi necessari. Le deviazioni saranno segnalate lungo il percorso interessato.
Pisa, 22 maggio 2026 - Da lunedì 25 maggio a venerdì 5 giugno sarà chiuso al traffico un tratto di via Cisanello, all’intersezione con via Luschi e via Gioberti, per consentire a Toscana Energia l’esecuzione di lavori urgenti di sostituzione di una tubazione ammalorata della rete gas-metano. L’intervento interesserà l’area compresa tra via Cisanello, via Luschi e via Gioberti. Durante il periodo dei lavori sarà vietato il transito veicolare nel tratto interessato dal cantiere e sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta nell’area interessata. Per garantire l’accesso ai residenti e alle attività economiche della zona saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla circolazione nelle strade limitrofe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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