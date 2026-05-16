Al via lavori per tram in via Marina | corsia preferenziale chiusa fino al 19 giugno cambiano le fermate ANM

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della tramvia che collegherà Napoli San Giovanni a Piazza Sannazaro. La corsia preferenziale di via Marina, tra via Cristoforo Colombo e corso Garibaldi, resterà chiusa fino al 19 giugno 2026. Durante i lavori, alcune fermate dell’ANM subiranno modifiche e saranno temporaneamente disattivate o spostate. La chiusura interessa un tratto di strada che sarà interessato dai lavori di scavo e posa dei binari, con interventi che dureranno quasi tre anni.

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