Al via lavori per tram in via Marina | corsia preferenziale chiusa fino al 19 giugno cambiano le fermate ANM
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della tramvia che collegherà Napoli San Giovanni a Piazza Sannazaro. La corsia preferenziale di via Marina, tra via Cristoforo Colombo e corso Garibaldi, resterà chiusa fino al 19 giugno 2026. Durante i lavori, alcune fermate dell’ANM subiranno modifiche e saranno temporaneamente disattivate o spostate. La chiusura interessa un tratto di strada che sarà interessato dai lavori di scavo e posa dei binari, con interventi che dureranno quasi tre anni.
Nuovi lavori per la tramvia Napoli San Giovanni-Piazza Sannazaro: fino al 19 giugno 2026 chiusa la corsia preferenziale di via Marina tra via Cristoforo Colombo e corso Garibaldi. Modifiche alle fermate ANM delle linee 151, 154 e 202. Proseguono i lavori per la nuova linea tranviaria Napoli San Giovanni-Piazza Sannazaro e via Marina entra nella sua fase più delicata. Il Comune di Napoli ha varato un piano di circolazione temporaneo che interesserà l’asse viario fino al 19 giugno 2026, con modifiche significative per automobilisti e utenti del trasporto pubblico. Gli interventi in programma riguardano la posa dell’armamento e della rete aerea della nuova tramvia, infrastruttura che, a completamento, collegherà il quartiere di San Giovanni a Teduccio con Piazza Sannazaro. 🔗 Leggi su 2anews.it
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