Truffe sempre più insidiose | l' incontro dedicato ai cittadini per imparare a difendersi

A Falconara Marittima si è svolto un incontro pubblico rivolto ai cittadini, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per riconoscere e difendersi dalle truffe sempre più frequenti e sofisticate. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diverse persone, interessate a conoscere i metodi adottati dai truffatori e le precauzioni da adottare. L’iniziativa, promossa dalle autorità locali, ha ribadito l’importanza di essere informati per evitare di cadere vittima di frodi.

FALCONARA MARITTIMA – Un incontro pubblico pensato per informare, proteggere e creare maggiore consapevolezza nella comunità. L’appuntamento - un momento di informazione, ma anche di ascolto e vicinanza, aperto a tutta la città - è a Falconara per martedì 28 aprile alle 17 al Centro Pergoli, in.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Inganni sempre più avanzati: i consigli per difendersi dalle truffe onlineCome riconoscere i comportanti sospetti di chi chiama o invia messaggi ormai molto realistici: diffidare dalle promesse inattese e dalle richieste di... Vicchio, incontro pubblico per imparare a riconoscere le truffeVicchio (Firenze), 20 febbraio 2026 - Come fare a difendersi dalle truffe? Prima di tutto, imparare a riconoscerle ed essere cosi preparati. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: TRUFFE ONLINE- ENERGIA IN SICUREZZA: ALLEANZE ISTITUZIONALI A TUTELA DEL CONSUMATORE; Truffe telefoniche in aumento, WINDTRE avvia una campagna; Oltre 700 persone, tanti anziani, agli incontri contro le truffe: i malfattori avranno vita dura a Conegliano; Chiamate mute: l’allarme del Codacons sulle nuove truffe. Truffa SPID inattivo, la mail «perfetta» che inganna: come difendersiSempre più attacchi imitano Poste Italiane senza errori né urgenza: come riconoscere il phishing prima che sia troppo tardi ... panorama.it Telefonate mute anche nel Comasco: la nuova truffa che ti ruba la voce, come funziona e cosa fareAnche nel Comasco, come in tutta Italia, c’è un fenomeno che sta diventando sempre più frequente. Il telefono squilla, si risponde, ma dall’altra parte non parla nessuno. Solo silenzio, a volte un ... quicomo.it I giornalisti sotto copertura hanno scoperto che studi legali e consulenti propongono truffe a pagamento al sistema dell'immigrazione del Regno Unito facebook I giornalisti sotto copertura hanno scoperto che studi legali e consulenti propongono truffe a pagamento al sistema dell'immigrazione del Regno Unito x.com