Giurano dodici infermieri Sempre più specializzati

Domenica 15 maggio si è svolto a Pistoia un evento dedicato alla Giornata Internazionale dell’infermiere, organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia. Durante la cerimonia, dodici infermieri hanno giurato solennemente, sottolineando il loro impegno e la crescente specializzazione nel settore. La partecipazione è stata numerosa, con presenti rappresentanti delle istituzioni e operatori sanitari che si sono riuniti per celebrare questa professione. La giornata ha visto anche momenti di confronto e approfondimento su temi legati alla professione infermieristica.

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