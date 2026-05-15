Giurano dodici infermieri Sempre più specializzati
Domenica 15 maggio si è svolto a Pistoia un evento dedicato alla Giornata Internazionale dell’infermiere, organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia. Durante la cerimonia, dodici infermieri hanno giurato solennemente, sottolineando il loro impegno e la crescente specializzazione nel settore. La partecipazione è stata numerosa, con presenti rappresentanti delle istituzioni e operatori sanitari che si sono riuniti per celebrare questa professione. La giornata ha visto anche momenti di confronto e approfondimento su temi legati alla professione infermieristica.
Pistoia, 15 maggio 2026 – Grande partecipazione per il primo appuntamento organizzato dall’ Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia in occasione della Giornata Internazionale dell’infermiere. Un pomeriggio dedicato al valore umano, professionale e sociale della professione infermieristica, che si è concluso con il giuramento dei neolaureati infermieri, simbolo dell’ingresso ufficiale nella professione. A pronunciare il giuramento professionale, 12 neolaureati. Ad aprire il pomeriggio sono stati invece i saluti del presidente di Opi Firenze-Pistoia, David Nucci. “Alla professione infermieristica serve un cambio di passo - ha detto Nucci -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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