Sono stati trovati soldi, ma non ci sono prove che siano stati consegnati all’ex pm Mario Venditti per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nel marzo 2017, in relazione all’omicidio di Chiara Poggi. L’indagine ipotizza un possibile scambio di denaro per accelerare il procedimento, ma al momento non sono emersi elementi concreti a supporto di questa pista. La procura non ha riscontrato prove di corruzione o di un pagamento diretto all’ex magistrato.

Brescia – Soldi ne sarebbero girati. Ma di prove che siano arrivati in tasca all’ex aggiunto di Pavia Mario Venditti, per favorire in tempo record l’archiviazione di Andrea Sempio nel marzo 2017 per l’omicidio di Chiara Poggi, non ce ne sono. Si sgonfia l’ipotesi di un patto corruttivo tra il magistrato pavese ora in pensione e Giuseppe Sempio (il padre del 38enne, attuale indagato del delitto di Garlasco) sotto inchiesta a Brescia. La doppia informativa della finanza e dei carabinieri depositata ieri in Procura a Brescia renderebbe conto di un’assenza di elementi determinanti a carico di Venditti, il quale da subito aveva del resto rigettato le accuse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempio, pizzini e sospetti: l’ipotesi della corruzione per favorire l’archiviazione. “Sull’ex pm Mario Venditti niente prove”

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