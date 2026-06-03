Nel 2017, l’ex pubblico ministero ha archiviato l’indagine su Andrea Sempio, affermando che l’ex pm Mario Venditti non è stato coinvolto in corruzione. La notizia è stata diffusa dal Tg1 il 3 giugno 2026, in un aggiornamento sulla vicenda giudiziaria legata al caso Garlasco. La decisione di archiviazione conferma che non ci sono prove di illeciti da parte di Venditti in relazione a Sempio.

Brescia, 3 giugno 2026 – Nell’ambito del caso Garlasco è arrivata un’importante anticipazione del Tg1. Sui propri canali social il telegiornale ha annunciato che sarebbe stata depositata, alla procura di Brescia, l'informativa congiunta dei carabinieri e della guardia di finanza sulle indagini condotte nell'ambito dell' inchiesta che vede coinvolto anche l'ex pm Mario Venditti riguardante l' archiviazione di Andrea Sempio – accusato dell’omicidio di Chiara Poggi - nel 2017. Secondo quanto si apprende sull'ex pm non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l'ipotesi di corruzione formulata a suo carico. Sarebbero invece emersi, sempre secondo il Tg1, elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andrea Sempio e l’archiviazione del 2017: “L'ex pm Mario Venditti non è stato corrotto”

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