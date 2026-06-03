Garlasco esclusiva Tg1 | Nessun elemento sull'ipotesi di corruzione nei confronti dell'ex pm Mario Venditti
Dall'inchiesta della Procura di Brescia non sono stati trovati elementi che supportino l'ipotesi di corruzione nei confronti dell'ex pubblico ministero di Pavia. La procura non ha rilevato prove di condotte illecite legate ad atti giudiziari o a rapporti di corruzione con l'ex magistrato. La notizia è stata confermata anche da un servizio del Tg1.
Dall'inchiesta della Procura di Brescia non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'ex pm di Pavia Mario Venditti. L'esclusiva del TG1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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