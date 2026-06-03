Garlasco esclusiva Tg1 | Nessun elemento sull'ipotesi di corruzione nei confronti dell'ex pm Mario Venditti

Notizia in breve

Dall'inchiesta della Procura di Brescia non sono stati trovati elementi che supportino l'ipotesi di corruzione nei confronti dell'ex pubblico ministero di Pavia. La procura non ha rilevato prove di condotte illecite legate ad atti giudiziari o a rapporti di corruzione con l'ex magistrato. La notizia è stata confermata anche da un servizio del Tg1.