Semi potenziati acqua dall’aria e compost super | l’Università di Udine sfiora il trionfo nazionale

Semi più resistenti grazie ai campi magnetici, una spugna biotecnologica capace di raccogliere acqua dall’aria senza consumare energia e un composto ecocompatibile per trasformare gli scarti organici in compost di qualità. Sono tre delle idee innovative con cui l’Università di Udine ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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