Le microplastiche non sono più soltanto un problema dell’ambiente. Le troviamo nel sangue, nei reni, nel fegato e persino nel cervello umano, dove uno studio pubblicato su Nature Medicine ha rilevato concentrazioni cresciute del 50% tra il 2016 e il 2024. La domanda che la comunità scientifica si pone da anni è sempre la stessa: esiste un modo per aiutare il corpo a liberarsene? Una risposta parziale, ma promettente, arriva da un frutto antico. La ricerca che ha acceso l’attenzione globale è firmata dalla dottoressa Rajani Srinivasan della Tarleton State University, in Texas. Il suo team non stava cercando un rimedio per il corpo umano, ma una soluzione per il trattamento delle acque reflue. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Nuovo studio in Texas: i semi di tamarindo eliminano il 90% delle microplastiche dall’acqua (e forse anche dal corpo umano)

Articoli correlati

Microplastiche nel corpo umano: lo studio che fa paura al sistema immunitarioUno dei problemi ambientali più insidiosi degli ultimi anni sta finalmente ricevendo l’attenzione scientifica che merita.

Leggi anche: Microplastiche e tumore alla prostata: cosa rivela il nuovo studio

Approfondimenti e contenuti su Nuovo studio

Discussioni sull' argomento Dazi Usa, indagine su 60 paesi per pratiche di lavoro forzato; Vaccini, l’IA accelera la nuova frontiera della reverse vaccinology 3.0; Vaccini e intelligenza artificiale. Nuovi bersagli in tempi record; Boss Fight Entertainment Ritorna Studio Indipendente.

Texas nuovo cuore dell'intelligenza artificiale? Google mette sul piatto 40 miliardiGoogle si prepara a rafforzare in modo significativo la propria presenza in Texas con un nuovo piano di investimenti da 40 miliardi di dollari entro il 2027, con l'obiettivo di ampliare ... hwupgrade.it

Un nuovo studio pubblicato su Nature Astronomy rafforza l’ipotesi che i “mattoni della vita” possano avere origine nello spazio, a conferma di una teoria che l’astrofisico Fred Hoyle aveva pubblicato oltre quarant’anni fa nel suo libro “L’Universo Intelligente”. N facebook

Un nuovo studio ha notato che i disturbi forestali aumenteranno nei prossimi anni in tutti gli scenari possibili bit.ly/4sSNCCW #protezionecivile x.com