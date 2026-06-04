A Massarosa, in provincia di Lucca, si può ammirare la fioritura della lavanda, con campi di piante che creano un paesaggio viola e profumi intensi. L’ingresso è gratuito e lo spettacolo si svolge ogni anno all’inizio dell’estate.

Massarosa, 4 giugno 2026 – Distese viola, profumi intensi e scenari da cartolina. Non siamo in Provenza ma a Massarosa, in provincia di Lucca, che anche quest’anno regala uno degli spettacoli naturali più attesi dell’inizio dell’estate: la fioritura della lavanda. Dove e quando andare. L’azienda agricola Lavanda di Massarosa (in via delle Viottole) ha annunciato l’apertura al pubblico dei propri campi da sabato 6 giugno a domenica 12 luglio, nel periodo di massima fioritura. https:www.lanazione.itcronacacommissari-esterni-maturita-2026-c8kktjri Per oltre un mese visitatori, curiosi e appassionati potranno passeggiare nei campi di lavanda e ammirare uno scenario che negli anni è diventato una vera attrazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sembra la Provenza ma siamo in Toscana: i campi di lavanda incantano, l’ingresso è gratuito

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