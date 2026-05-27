A un’ora da Roma ci sono i campi di lavanda più belli del Lazio | sembra la Provenza

A poco più di un’ora da Roma, i campi di lavanda più belli del Lazio si estendono in modo compatto e profondo, creando un paesaggio che ricorda la Provenza. Le piante, alte e fitte, sono in piena fioritura e diffondono un intenso profumo. La scena si presenta come un tappeto viola che si estende fino all’orizzonte, attirando visitatori e appassionati di fotografia. La fioritura si concentra nel periodo estivo, offrendo uno spettacolo naturale unico nel suo genere.

A poco più di un’ora da Roma, il Lazio nasconde uno dei suoi scenari estivi più sorprendenti: campi di lavanda così intensi e profumati da ricordare la Provenza. Tra filari viola, paesaggi di campagna e borghi storici, questa meta è diventata una delle più amate da chi cerca una gita diversa, fotografica e immersa nella natura, senza allontanarsi troppo dalla Capitale. LEGGI ANCHE: Parole per disarmare il mondo: l’incontro di Emergency a Palazzo Esposizioni Tuscania, la Provenza del Lazio tra fiori e storia: a poco più di un’ora da Roma i campi di lavanda più belli d’Italia. Il cuore di questo spettacolo si trova a Tuscania, nella Tuscia viterbese, dove tra giugno e luglio la campagna si colora di viola. 🔗 Leggi su Funweek.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tuscania è la Provenza italiana: in estate si riempie di meravigliosi campi di lavandaIn estate, Tuscania si trasforma in un paesaggio di campi di lavanda in fiore, simili a quelli della Provenza.

Campi di tulipani in Italia: da Arese a Roma, i parchi fioriti più belli da visitare nella primavera 2026In Italia, i campi di tulipani sono tra le attrazioni più popolari in primavera, con località che vanno da Arese a Roma fino a Catania.

Argomenti più discussi: Doppio femminile: Andreeva/Shnaider conquistano Roma. Felici per questo titolo; Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma contro Casper Ruud, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Roma, ora due cessioni eccellenti e poi un mercato da big per Gasp; Nidi scoperti e genitori costretti a riprendere i bimbi: a Roma la protesta di famiglie ed educatrici.

Leggi la notizia : Roma, il grido di Valeria: ‘Arrivata da Napoli per un lavoro, ora sono a rischio licenziamento’ - Insegnanti a chiamata: un futuro incerto per Valeria e tanti colleghi a Roma #Roma #Lavoro #Licenziamento x.com

[PBP] Iraola è in pole position, ma ha bisogno di essere convinto a lasciare il Regno Unito. Il direttore sportivo sta diventando favorevole all'idea di un candidato straniero. Le discussioni riguardanti il CEO sono in corso, ma anche qui l'idea di un candidato stra reddit

A un’ora da Roma: 4 luoghi segreti dove regna la paceScopri quattro mete sorprendenti a meno di un’ora da Roma: luoghi segreti dove regnano calma e bellezza, perfetti per una pausa dal caos. Se sei alla ricerca di luoghi che, ad un’ora di distanza da ... funweek.it