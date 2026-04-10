Tuscania è la Provenza italiana | in estate si riempie di meravigliosi campi di lavanda

In estate, Tuscania si trasforma in un paesaggio di campi di lavanda in fiore, simili a quelli della Provenza. La città italiana si riempie di fiori viola che creano un’atmosfera suggestiva, attirando visitatori e fotografi. La fioritura della lavanda inizia con l’arrivo della stagione calda e dura diverse settimane, offrendo uno spettacolo naturale molto apprezzato. La regione diventa così meta ideale per chi desidera ammirare i campi in fiore senza spostarsi all’estero.

Volete ammirare un campo di lavanda in fiore ma senza volare in Provenza? Tuscania è la città italiana che fa al caso vostro, che con l'inizio dell'estate si riempie di meravigliosi fiori viola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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