L e nuove puntate della serie turca Racconto di una notte segnano un svolta decisamente drammatica per Mahir Y?lmaz, ignaro di quanto sta accadendo alle sue spalle. Selim, infatti, riesce ad avvicinarsi pericolosamente a Canfeza, arrivando ad organizzare il matrimonio con lei. Oggi e domani, giovedì 4 e venerdì 5 giugno l’appuntamento è su Canale 5 alle 15.45. Sabato va in onda alle 14.15. E su Mediaset Infinity, come sempre, sono disponibili sia in diretta streaming che on demand. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Canfeza lascia Mahir all’altare: le anticipazioni delle prossime puntate di “Racconto di una notte” Racconto di una notte, anticipazioni puntata 4, 5 e 6 giugno, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Selim stringe il cerchio intorno a Canfeza: vuole sposarla

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