Si stringe il cerchio intorno a Cuba
Gli Stati Uniti hanno accusato l’ex presidente cubano, considerato una figura di rilievo nel paese, di aver partecipato a attività che violano le leggi statunitensi. La decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza che siano stati forniti dettagli sulle accuse specifiche o sulle prove presentate. La vicenda si inserisce in un quadro di rapporti difficili, con misure e provvedimenti che coinvolgono anche altri funzionari e figure del governo cubano.
Pochi pensavano che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe fatto catturare il venezuelano Nicolás Maduro, oggi rinchiuso in un carcere di Brooklyn, a New York. E sono ancora meno quelli che prendono sul serio l’idea che Trump possa far arrestare Raúl Castro, 94 anni, notabile del Partito comunista cubano e uomo più potente dell’isola. Suo fratello Fidel, morto nel 2016, portò il comunismo a Cuba negli anni sessanta. Ma dopo che il 20 maggio il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha emesso un atto di accusa contro Raúl Castro a Miami, la possibilità di un intervento statunitense sembra meno remota. L’accusa è di aver ordinato l’abbattimento di due aerei gestiti da Hermanos al rescate, un’organizzazione di esuli cubani con sede a Miami, uccidendo quattro persone. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
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