Si stringe il cerchio intorno a Cuba

Gli Stati Uniti hanno accusato l’ex presidente cubano, considerato una figura di rilievo nel paese, di aver partecipato a attività che violano le leggi statunitensi. La decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza che siano stati forniti dettagli sulle accuse specifiche o sulle prove presentate. La vicenda si inserisce in un quadro di rapporti difficili, con misure e provvedimenti che coinvolgono anche altri funzionari e figure del governo cubano.

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Pochi pensavano che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe fatto catturare il venezuelano Nicolás Maduro, oggi rinchiuso in un carcere di Brooklyn, a New York. E sono ancora meno quelli che prendono sul serio l’idea che Trump possa far arrestare Raúl Castro, 94 anni, notabile del Partito comunista cubano e uomo più potente dell’isola. Suo fratello Fidel, morto nel 2016, portò il comunismo a Cuba negli anni sessanta. Ma dopo che il 20 maggio il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha emesso un atto di accusa contro Raúl Castro a Miami, la possibilità di un intervento statunitense sembra meno remota. L’accusa è di aver ordinato l’abbattimento di due aerei gestiti da Hermanos al rescate, un’organizzazione di esuli cubani con sede a Miami, uccidendo quattro persone. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Si stringe il cerchio intorno a Cuba ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Avvelenate con la ricina, il cerchio si stringePer la morte di mamma e figlia avvelenate con la ricina a fine dicembre, gli inquirenti avrebbero scoperto il movente, stringendo così il cerchio dei... Il cerchio si stringe sui Carc. "Pronti a gruppo eversivo"Il cerchio si stringe attorno al Partito dei Carc dopo le perquisizioni condotte martedì all'alba dalla Digos su ordine della procura di Napoli.