Racconto di una notte trame e anticipazioni puntate del 26 aprile | matrimonio farsa tra Canfeza e Selim

Domenica 26 aprile in prima serata su Canale 5 tornerà la serie Racconto di una notte. Cosa accadrà nel terzo appuntamento con questa avvincente dizi turca? Canfeza e Selim pronunceranno il loro “sì” ma in realtà il matrimonio sarà solo una farsa inscenata da Mahir per cercare di arrestare Kür?at. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla prossima puntata. Anticipazioni Racconto di una notte, puntate del 26 aprile. Sapendo che il rivale Kür?at K?l?mc? concluderà un affare di droga con Selim Allame solo quando l’uomo sposerà la figlia Canfeza, Mahir Yilmaz – con l’aiuto del comandante Rahsit – metterà in piedi un finto matrimonio per incastrare e arrestare l’anziano.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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