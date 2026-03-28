Venerdì 27 marzo si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale sp23 nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara. Un motociclista di 46 anni è deceduto dopo lo scontro con un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i soccorsi.

Tragico incidente stradale nella serata di venerdì 27 marzo lungo la strada provinciale sp23, nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara. L’allarme è scattato intorno alle 19,20: per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 46 anni, S.D., morto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Sull’auto coinvolta viaggiavano due persone. Un uomo di 49 anni è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Borgomanero in codice giallo, mentre un ragazzo di 15 anni ha riportato conseguenze più lievi ed è stato classificato in codice verde. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Bogogno, schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un motociclista di 46 anni

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