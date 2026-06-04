Se mi votate prendo Haaland l’altro fa un video fake che imbarazza Mourinho | cosa sta succedendo alle elezioni per il Real Madrid

Le elezioni presidenziali del Real Madrid si terranno il 7 giugno, dopo vent’anni. I soci del club voteranno per scegliere il nuovo presidente che guiderà la squadra per i prossimi quattro anni. In vista delle elezioni, è circolato un video fake in cui un candidato promette di portare Haaland alla squadra, creando imbarazzo per il vice-presidente attuale. La campagna elettorale è in pieno svolgimento, con diverse proposte e candidature in corsa.

Sono ore calde per il futuro del Real Madrid. Il 7 giugno sono in programma le elezioni presidenziali, vent’anni dopo l’ultima volta: i soci del club decideranno chi guiderà la società più vincente della storia del calcio per i prossimi 4 anni. Inevitabilmente si è accesa una vera e propria campagna elettorale fatta di promesse, grandi nomi e video promozionali. È iniziato il rush finale. Un candidato è sempre lui, Florentino Perez, eletto automaticamente nelle elezioni del 2009, 2013, 2017 e 2025: dopo vent’anni, stavolta il futuro non è certo. Dovrà vedersela con Enrique Riquelme, imprenditore di soli 37 anni. Una corsa elettorale che mancava dal 2006. 🔗 Leggi su Open.online

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