Riquelme promessa folle ai tifosi del Real Madrid | Se non prendo Haaland pago per tutti

Notizia in breve

Enrique Riquelme, candidato alla presidenza del club, ha dichiarato di essere disposto a pagare per tutti se non riuscirà a portare Haaland al Bernabeu. Ha anche affermato di voler acquistare Rodri, anche senza specificare i dettagli finanziari. La promessa è stata fatta durante la campagna elettorale, mentre sfida l’attuale presidente in carica.