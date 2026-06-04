Riquelme promessa folle ai tifosi del Real Madrid | Se non prendo Haaland pago per tutti
Enrique Riquelme, candidato alla presidenza del club, ha dichiarato di essere disposto a pagare per tutti se non riuscirà a portare Haaland al Bernabeu. Ha anche affermato di voler acquistare Rodri, anche senza specificare i dettagli finanziari. La promessa è stata fatta durante la campagna elettorale, mentre sfida l’attuale presidente in carica.
Enrique Riquelme, candidato alla presidenza del Real Madrid in una campagna elettorale che lo vede sfidare Florentino Perez, ha annunciato di essere pronto a portare al Bernabeu Haaland e Rodri. Qualora dovesse vincere le elezioni e non mantenere le sue promesse, c'è un atto notarile pronto a fare felici i soci blancos: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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