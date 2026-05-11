Mourinho Real Madrid trattative serrate per il ritorno dello Special One! Dipende tutto da Florentino Perez cosa sta succedendo davvero

Sono in corso discussioni tra il club e l'ex allenatore per un possibile ritorno sulla panchina. Le trattative sono molto avanzate e coinvolgono diversi aspetti contrattuali. La decisione finale dipende dal presidente, che sta valutando vari fattori prima di confermare l'accordo. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

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