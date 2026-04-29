Perin | Alla Juve altro sport l’esigenza di vittoria è folle Se non hai personalità ti risucchia e ti sputa fuori

Il portiere ha commentato la situazione alla squadra bianconera, affermando che l’ambiente è molto diverso rispetto ad altri sport. Ha sottolineato come la pressione per ottenere risultati sia intensa e che, senza una forte personalità, si rischia di essere sopraffatti. Le sue parole evidenziano la severità delle aspettative e la necessità di carattere nel contesto di questa squadra.

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