S&D chiede dimissioni di Pina Picierno da vicepresidente del Parlamento UE

I Socialisti e Democratici nel Parlamento Europeo chiedono le dimissioni di Pina Picierno da vicepresidente. La richiesta arriva in seguito a una controversia interna al gruppo politico. Non ci sono ancora conferme sulla decisione di Picierno di lasciare l’incarico. La questione riguarda una disputa sulle responsabilità e sulle modalità di gestione all’interno del gruppo. La vicenda si è sviluppata nel corso delle ultime settimane, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali.

I Socialisti e Democratici nel Parlamento Europeo si attendono che, se Pina Picierno lascerà effettivamente il gruppo, si dimetta da vicepresidente “Pur riconoscendo che il regolamento del Parlamento Europeo le consente tecnicamente di mantenere la vicepresidenza – continua la portavoce – farlo sarebbe politicamente incoerente. Le vicepresidenze al Parlamento europeo sono il risultato di negoziati durante il processo costitutivo e riflettono il peso dei gruppi politici, il che significa che Picierno ricopre una posizione che appartiene al gruppo S&D”, conclude. ADNKRONOS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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