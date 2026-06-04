I presidi delle scuole in Brianza hanno chiesto l’installazione di condizionatori a causa delle alte temperature. Le classi, spesso sopra i 30 gradi, rendono difficile la permanenza degli studenti. Edifici storici, come il Liceo Zucchi, non possono essere climatizzati per motivi di tutela architettonica. La richiesta riguarda principalmente le aule più calde, ma non ci sono ancora interventi definitivi in corso.

Come possono gli studenti affrontare la maturità in aule sopra i 30 gradi? Perché gli edifici storici come il Liceo Zucchi non possono essere climatizzati? Chi deve finanziare il piano straordinario per il raffrescamento delle scuole? Quali strategie stanno usando i docenti per evitare il collasso termico??? In Breve Liceo Mapelli gestisce 1200 studenti distribuiti in 54 classi con soli ventilatori. Rosalia Natalizi Baldi segnala vincoli architettonici per climatizzare il Liceo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole in Brianza: presidi chiedono aria condizionata per il caldo

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