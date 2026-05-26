Il calore record di queste settimane ha portato molti conducenti ad accendere l’aria condizionata in auto. Per evitare problemi di salute o di consumo eccessivo di energia, si consiglia di impostare il clima a una temperatura non troppo fredda, preferibilmente intorno ai 22-24°C, e di evitare raffreddamenti bruschi. È utile anche mantenere i filtri puliti e non lasciare il sistema acceso a motore spento per lunghi periodi.

Maggio 2026 si sta chiudendo con un'ondata anomala di caldo, specialmente al nord Italia. Tuttavia, è chiaro che siamo ormai entrati nella bella stagione, che l'estate è alle porte e che, se sarà un'estate caldissima come in molti prevedono, è alle porte anche una lunga stagione di aria condizionata in auto. L'uso del condizionatore migliora il comfort del guidatore e questo si traduce in una guida più rilassante e senza stress che possono distrarre il conducente. Ma solo se l'aria condizionata è usata bene, altrimenti si rischia di far schizzare alle stelle i consumi di carburante e di avere impatti negativi sulla salute. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caldo record: come usare bene l'aria condizionata in auto

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