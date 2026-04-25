Camion di passaggio in vie strette e vicino alle scuole | il Pd chiede l’intervento del Comune

Il Partito Democratico ha presentato un’interpellanza rivolta al Comune per chiedere chiarimenti sul passaggio di camion di passaggio in vie strette e vicino alle scuole, in particolare in via Pomposa e aree circostanti. La richiesta, firmata dal consigliere Dem Matteo Proto, si basa su segnalazioni di traffico intenso nel quartiere, che sono state portate all’attenzione dell’amministrazione.

Mezzi pesanti in via Pomposa e zone limitrofe, il Pd chiede spiegazioni all’amministrazione. Con un’interpellanza firmata dal consigliere Dem Matteo Proto, infatti, il partito di opposizione intende fare chiarezza sulle segnalazioni di traffico importante nel quartiere di via Pomposa.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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