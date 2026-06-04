Scuola sciopero degli scrutini alle superiori | cosa cambia ora per la Maturità

Tra il 6 e il 16 giugno, gli insegnanti delle scuole superiori scioglieranno gli scrutini in segno di protesta. La decisione riguarda tutti i giorni in questo periodo e potrebbe influenzare le operazioni di valutazione finali. La protesta si svolge in un momento cruciale per la preparazione degli esami di maturità, che si svolgeranno nelle settimane successive. I dirigenti scolastici devono organizzare le attività considerando l'assenza di alcune valutazioni ufficiali.

Nel corso dei dieci giorni tra il 6 e il 16 giugno gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, vale a dire le superiori, sciopereranno. Non essendoci più le lezioni, che terminano la settimana prima quasi ovunque, lo sciopero riguarderà gli scrutini, che quindi potrebbero subire ritardi. Saranno esclusi da questo sciopero gli scrutini delle classi quinte. In questo modo l’accesso agli esami di Maturità sarà comunicato con le tempistiche regolari e quindi anche gli esami stessi dovrebbero svolgersi normalmente. Lo sciopero degli scrutini di giugno. L’Usb pubblico impiego Scuola, sigla sindacale di base del settore dell’istruzione, ha indetto uno sciopero per gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, quindi le superiori, per il mese di giugno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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