Maturità 2026 dove vedere i commissari esterni e le date degli esami | cosa cambia

Da quifinanza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che il 4 giugno sarà pubblicata la lista dei presidenti e dei commissari esterni dell’esame di maturità 2026. La nota 9046, datata 11 maggio 2026, ha avviato la procedura di nomina. Le nomine riguardano i membri esterni coinvolti nelle prove d’esame, senza indicare ancora le date precise delle sessioni. La pubblicazione avverrà online, come già avvenuto negli anni precedenti.

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota 9046 dell’11 maggio 2026, ha avviato la procedura che porterà giovedì 4 giugno alla pubblicazione delle nomine ufficiali dei presidenti e dei commissari esterni dell’esame di maturità 2026. A 15 giorni dalla prima prova scritta, fissata per il 18 giugno, circa 500mila maturandi potranno conoscere chi siederà dall’altra parte del banco. Fino alle 23:59 del 3 giugno le scuole possono ancora segnalare inesattezze nella configurazione delle commissioni. Quando e dove escono i nomi dei commissari. La data del 4 giugno è stata anticipata da fonti ministeriali e confermata da diverse sigle sindacali del comparto scuola. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Maturità: dove vedere i commissari esterni

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